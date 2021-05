Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di nuovo insieme, l’influencer spiega: “Non sono io a chiamare i paparazzi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tommaso Zorzi è stato visto insieme all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip e il ballerino sono stati fotografati mentre passeggiavano per le vie di Milano e ora i fan dei due ragazzi si domandano se fra loro vi sia soltanto amicizia o qualcosa in più. In queste ore inoltre, Zorzi ha dovuto smentire le voci di chi lo accusa di aver chiamato i paparazzi affinché documentassero il suo incontro con l’ex concorrente del talent. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’approccio via social Circa un mese fa, Tommaso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)è stato vistoall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi,. Il vincitore del Grande Fratello Vip e il ballerinostati fotografati mentre passeggiavano per le vie di Milano e ora i fan dei due ragazzi si domandano se fra loro vi sia soltanto amicizia o qualcosa in più. In queste ore inoltre,ha dovuto smentire le voci di chi lo accusa di aver chiamato iaffinché documentassero il suo incontro con l’ex concorrente del talent.: l’approccio via social Circa un mese fa,...

IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - mena01601 : Questa è la cosa più epica che vedrete oggi ! Tommaso nelle storie di Gigi D’Alessio ???? @_GigiDAlessio_… - OllyRegina : RT @007sonoIo: 'C'è Querela per te' Conduce: Tommaso Zorzi #tzvip -