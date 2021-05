Temptation Island 2021: svelata la data di inizio del programma! (Di giovedì 13 maggio 2021) Finalmente è stata svelata la data di inizio del programma dell’estate, Temptation Island. Scopriamo insieme quando inizia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@TemptationIsland official) Dopo circa un anno, torna in tv il programma condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island. L’edizione di quest’anno prevede solo coppie Nip, ovvero non ci sono personaggi famosi. Come sempre, le coppie dei fidanzati saranno divise: da una parte ci saranno i fidanzati alle prese con le single, dall’altra invece le fidanzate che saranno “tentate” dai single. LEGGI ANCHE—>AMICI 2021: DEDDY TUTTE LE ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Finalmente è stataladidel programma dell’estate,. Scopriamo insieme quando inizia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Dopo circa un anno, torna in tv il programma condotto da Filippo Bisciglia,. L’edizione di quest’anno prevede solo coppie Nip, ovvero non ci sono personaggi famosi. Come sempre, le coppie dei fidanzati saranno divise: da una parte ci saranno i fidanzati alle prese con le single, dall’altra invece le fidanzate che saranno “tentate” dai single. LEGGI ANCHE—>AMICI: DEDDY TUTTE LE ...

