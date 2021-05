Sole e vento hanno vinto: ora la battaglia è su rame e terre rare (di F. Sellari) (Di giovedì 13 maggio 2021) (di Francesco Sellari) Il 2020 è stato un anno d’oro per le rinnovabili: sono cresciute di 280 gigawatt, il 90% di tutta la nuova capacità di generazione installata a livello globale. Con un balzo del 45% rispetto ai dodici mesi precedenti, le energie pulite fanno registrare il più alto incremento nell’ultimo ventennio. Il biennio 2021-2022 dovrebbe attestarsi su livelli analoghi, tanto da spingere l’Iea a parlare di “nuova normalità”. Per l’International Energy Agency si tratta, quindi, di un possibile nuovo standard di crescita, che però dovrà fare i conti con l’approvvigionamento di minerali critici e terre rare. Sono materiali fondamentali per il fotovoltaico e l’eolico così come per le batterie delle auto elettriche. Lo scenario è complesso ed è stata la stessa agenzia a delinearlo in un report della settimana ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) (di Francesco) Il 2020 è stato un anno d’oro per le rinnovabili: sono cresciute di 280 gigawatt, il 90% di tutta la nuova capacità di generazione installata a livello globale. Con un balzo del 45% rispetto ai dodici mesi precedenti, le energie pulite fanno registil più alto incremento nell’ultimo ventennio. Il biennio 2021-2022 dovrebbe attestarsi su livelli analoghi, tanto da spingere l’Iea a parlare di “nuova normalità”. Per l’International Energy Agency si tratta, quindi, di un possibile nuovo standard di crescita, che però dovrà fare i conti con l’approvvigionamento di minerali critici e. Sono materiali fondamentali per il fotovoltaico e l’eolico così come per le batterie delle auto elettriche. Lo scenario è complesso ed è stata la stessa agenzia a delinearlo in un report della settimana ...

Advertising

RaiRadio2 : Pioggia e vento oscurano la tua giornata? Ritrova il sole con Caterpillar AM! Chi ritwitta avrà la luce dentro! Asc… - VentagliP : RT @giorgio_grandi: La bici, lei gira senza inquinare.Tutti la possono avere, quando sei in sella ti senti un signore. Il vento ti accarezz… - HuffPostItalia : Sole e vento hanno vinto: ora la battaglia è su rame e terre rare (di F. Sellari) - Laura40505442 : Riconoscerti presente nel nostro tempo, nel vento, nel sole, nella pioggia, nella terra e in ogni altra e altro che incontreremo oggi. - RAIELI53 : RT @bigpulce: Tu dici di amare la pioggia, ma quando piove, apri l’ombrello. Tu dici di amare il sole, ma quando splende, cerchi l’ombra.… -