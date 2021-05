Serie B, Venezia-Chievo 3-2 d.t.s.: lagunari in semifinale, tanto rammarico per i clivensi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Venezia lotta e ha la meglio del Chievo nel primo turno dei playoff.I lagunari hanno superato ai tempi supplementari per 3-2 i clivensi, ai padroni di casa sarebbe bastato anche un pari nell'extra time ma hanno pensato bene di non rischiare nulla. Una sfida dalle mille emozioni quella disputatesi questa sera, aperta dal vantaggio di Garritano al 10' e pareggiata dai padroni di casa al 60' grazie a un'autorete di Bertagnoli. Si va ai tempi supplementari che vedono addirittura la realizzazione di tre reti: al 104' gialloblu avanti con Mogos prima della rimonta lagunare firmata da Maleh al 107' e da Johnsen al 116'. Adesso il Venezia dovrà affrontare in semifinale il Lecce, eliminato invece il Chievo. Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Illotta e ha la meglio delnel primo turno dei playoff.Ihanno superato ai tempi supplementari per 3-2 i, ai padroni di casa sarebbe bastato anche un pari nell'extra time ma hanno pensato bene di non rischiare nulla. Una sfida dalle mille emozioni quella disputatesi questa sera, aperta dal vantaggio di Garritano al 10' e pareggiata dai padroni di casa al 60' grazie a un'autorete di Bertagnoli. Si va ai tempi supplementari che vedono addirittura la realizzazione di tre reti: al 104' gialloblu avanti con Mogos prima della rimonta lagunare firmata da Maleh al 107' e da Johnsen al 116'. Adesso ildovrà affrontare inil Lecce, eliminato invece il

