Seno e naso non passano il test Questa Cecilia Rodriguez? Dimenticatela | ecco com' era davvero la sorella di Belen anni fa | Video

(Di giovedì 13 maggio 2021) Conquista la rubrica di Striscia la Notizia, "Fatti e Rifatti",. "La fidanzata di- spiega il conduttore di Canale 5, Gerry Scotti - è ospite fisso dell'Isola dei Famosi, dove fa il tifo per il fidanzato Ignazio Moser". Ripercorrendo il passato però il tg satirico di Antonio Ricci ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello. "Una partecipazione - prosegue Gerry - che le ha lasciato il segno". E non solo per aver incontrato il suo attuale fidanzato. Lo scannerdi Striscia infatti rivela qualche ritocchino apportato nel tempo: "non hanno superato la prova. Dal confronto sembra cheabbia dato una bella limatina al". Da qui la battuta di Scotti: "È una starlette molto ...

Advertising

giovann92669360 : RT @Valenti00278189: Gli intervistati pro ddl zan l unica cosa che hanno detto salvinih salvinih brutto cattivo. Ma la ddlzan protegge pu… - yoygiada : RT @Valenti00278189: Gli intervistati pro ddl zan l unica cosa che hanno detto salvinih salvinih brutto cattivo. Ma la ddlzan protegge pu… - Valenti00278189 : Gli intervistati pro ddl zan l unica cosa che hanno detto salvinih salvinih brutto cattivo. Ma la ddlzan protegge… - DickJhonGrayson : @Talkin_Hawkin @Helliot_Spencer Te dico cosa ho visto io nell'immagine e come ho reagito. In meno di un secondo: -… - brillatino : @chiubetto fianchi, seno, naso, bocca, fronte, pancia, cosce, braccia, ginocchia e alcuni aspetti del mio carattere -

Ultime Notizie dalla rete : Seno naso

Corriere dell'Umbria

Premessa: come l'italiano medio ignora le differenze culturali sostanziali che esistono in... Vincenzo gesticola come un matto e unisce le dita a cono per sventolarle continuamente sotto al...Come sottolinea Dharshini David sulla Bbc , "ora le discussioni continueranno inalla Wto, che ... o la tiene sotto il. Duterte ha lanciato questa direttiva dopo una riunione del suo gruppo ...Elettra Lamborghini posta una fotografia bollente sul suo profilo di Instagram: il marito interviene, ecco cosa ha commentato Afrojack.La scusa è quella di far vedere i piercing sulla schiena, ma nel suo scatto social Elettra Lamborghini non mostra solo quelli. Con addosso solo i pantaloni, l'opinionista dell'"Isola dei Famosi" posa ...