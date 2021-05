Sangue a Pastena | indagini in corso FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia di Stato e gli agenti della sezione scientifica stanno raccogliendo elementi ed indagando sul ritrovamento di tracce diin via lungomare Colombo, numero 80, nel quartiere di, nei pressi del Porticciolo. Le tracce ematiche sono state rilevate sia all’interno di un condominio che sulla strada. Non ci sarebbero testimoni però in grado di raccontare cosa è successo e la polizia sta cercando di capire se c’è stata un’aggressione ed una persona ferita come le macchie difarebbero pensare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.