Ransomware e assicurazioni, Axa non rimborserà più le polizze Cyber in Francia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ransomware, Axa ha annunciato che non rimborserà più le assicurazioni contro i crimini informatici in Francia. In Francia non sarà più possibile sottoscrivere un'assicurazione per proteggersi in caso di attacco informatico con Ransomware che contempli il pagamento del riscatto, lo fa sapere Axa. La decisione del gruppo assicurativo è stata presa dopo che il Governo L'articolo proviene da Consumatore.com.

