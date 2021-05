“Porta rispetto e non fare il fenomeno”: la lite tra Conte e Lautaro Martinez (Di giovedì 13 maggio 2021) Inter-Roma, la lite tra Antonio Conte e Lautaro Martinez: “Togli sempre me”, “Porta rispetto e non fare il fenomeno”. Conte è un allenatore che non molla mai, neanche quando la squadra ha già vinto lo Scudetto. Vuole onorare il campionato e vuole fare punti. Vuole vincere. Sempre. E questo probabilmente è uno dei principali pregi del tecnico, anche se per i giocatori a volte può essere difficile da accettare. È successo ad esempio a Lautaro Martinez, venuto alla ribalta per la lite dura proprio con Antonio Conte durante la sfida di campionato contro la Roma. Inter-Roma, la sostituzione di Lautaro Martinez La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Inter-Roma, latra Antonio: “Togli sempre me”, “e nonil”.è un allenatore che non molla mai, neanche quando la squadra ha già vinto lo Scudetto. Vuole onorare il campionato e vuolepunti. Vuole vincere. Sempre. E questo probabilmente è uno dei principali pregi del tecnico, anche se per i giocatori a volte può essere difficile da accettare. È successo ad esempio a, venuto alla ribalta per ladura proprio con Antoniodurante la sfida di campionato contro la Roma. Inter-Roma, la sostituzione diLa ...

