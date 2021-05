Pioggia di acquisti a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 33.975 punti (+1,15%), bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 4.103 punti (+1,10%). Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,53%); sulla stessa linea, in rialzo l’S&P 100 (+0,98%). Rispetto all’apertura di seduta si è rafforzato il rimbalzo a, che ieri aveva registrato la terza seduta consecutiva in caduta e il peggior ribasso da gennaio, sul crescente allarmismo di un possibile surriscaldamento dell’economia (in particolar modo a causa dell’aumento dell’inflazione). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities (+1,80%), finanziario (+1,67%) e ...