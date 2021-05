Pari, agente Zaccagni, frena sul suo assistito al Napoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Pari: “Zaccagni al Napoli? Nei discorsi di gennaio piaceva ma al momento è tutto fermo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Fausto Pari, agente tra gli altri di Zaccagni pr parlare del suo assistito seguito a gennaio dal Napoli, della ‘lotta’ Champions, di calciomercato e di altro. Queste le sue parole: SULLA ‘LOTTA’ CHAMPIONS “Chi va in Champions? Una bella lotta, c’è un po’ di pepe nelle ultime giornate. La Juventus si è complicata la vita con la sconfitta in casa contro il Milan, il Napoli lo vedo bene. Nel cammino delle ultime 8-9 domenica a parte il Cagliari ha solo vinto. Osimhen? Era partito benissimo, poi il COVID-19, poi l’infortunio: di fatto il Napoli non l’ha avuto ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 13 maggio 2021): “al? Nei discorsi di gennaio piaceva ma al momento è tutto fermo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Faustotra gli altri dipr parlare del suoseguito a gennaio dal, della ‘lotta’ Champions, di calciomercato e di altro. Queste le sue parole: SULLA ‘LOTTA’ CHAMPIONS “Chi va in Champions? Una bella lotta, c’è un po’ di pepe nelle ultime giornate. La Juventus si è complicata la vita con la sconfitta in casa contro il Milan, illo vedo bene. Nel cammino delle ultime 8-9 domenica a parte il Cagliari ha solo vinto. Osimhen? Era partito benissimo, poi il COVID-19, poi l’infortunio: di fatto ilnon l’ha avuto ...

Advertising

Enzovit : Pari, agente Zaccagni, frena sul suo assistito al Napoli - pari_Pam_pum : RT @monicamondini: Il funzionario #rai che ha deciso l'orario di #ungiornoinpretura deve essere lo stesso che ha piazzato #ulisse di mercol… - sotomajjor : RT @guidoolimpio: Avignone. Pattuglia in borghese esegue controllo in zona di spaccio, un uomo apre il fuoco. Ucciso un agente. Killer fugg… - Annalis80790333 : RT @guidoolimpio: Avignone. Pattuglia in borghese esegue controllo in zona di spaccio, un uomo apre il fuoco. Ucciso un agente. Killer fugg… - gisantucci : RT @guidoolimpio: Avignone. Pattuglia in borghese esegue controllo in zona di spaccio, un uomo apre il fuoco. Ucciso un agente. Killer fugg… -