(Di giovedì 13 maggio 2021) Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al. Lo ha reso noto, via Twitter, il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Flavio Di Giacomo, secondo ...

Advertising

amnestyitalia : Quando ci renderemo conto che tutelare i diritti di alcuni è un servizio ai diritti di tutti e che soccorrere i mig… - AndreaAsilo : @MediasetTgcom24 Passeggeri di una nave, naufragio al largo della Tunisia: 17 dispersi - cotoelgyes : RT @MediasetTgcom24: Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 17 dispersi #migranti - gabrillasarti2 : #Pullfactor anche da Draghi ?? #hastatoSalvini lo hanno già detto !! Scafisti legalizzati , vergogna ! Nuova traged… - fisco24_info : Migranti: Oim, naufragio al largo Tunisia, 17 dispersi: Solo 2 sopravvissuti, barcone partito dalla Libia -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti naufragio

Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al largo della Tunisia. Lo ha reso noto, via Twitter, il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Flavio Di Giacomo, secondo ...Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al lardo della Tunisia e 17 persone risulterebbero disperse mentre due donne sono sopravvissute. Il barcone, secondo quanto reso noto dal portavoce ...Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al largo della Tunisia. Lo ha reso noto, via Twitter, il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Flavio Di Giacomo, secondo ...Una nuova nave per il soccorso in mare dei migranti è salpata questa mattina dalla Norvegia e raggiungerà la zona più calda del Mediterraneo tra 10-15 giorni. Si chiama Geo Barents, battente bandiera ...