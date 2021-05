Marino Bartoletti lotta contro un tumore: il racconto a ‘Oggi è un altro giorno’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Il giornalista Marino Bartoletti è stato ospite oggi da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha raccontato della sua malattia Marino Bartoletti ospite a ‘Oggi è un altro giorno‘ si è commosso raccontando a Serena Bortone della sua malattia. Il giornalista ha avuto un tumore: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte all’inizio di giugno”, ha raccontato durante l’intervista su Raiuno. “E’ una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate. Per fortuna è stata presa per tempo, ma non possiamo sempre essere figli della fortuna o dire ‘succede agli altri'”. Poi ha voluto ringraziare i medici: “Devo benedire almeno quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella, che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Il giornalistaè stato ospite oggi da Serena Bortone a Oggi è ungiorno e ha raccontato della sua malattiaospite aè ungiorno‘ si è commosso raccontando a Serena Bortone della sua malattia. Il giornalista ha avuto un: “Ho avuto une forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte all’inizio di giugno”, ha raccontato durante l’intervista su Raiuno. “E’ una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate. Per fortuna è stata presa per tempo, ma non possiamo sempre essere figli della fortuna o dire ‘succede agli altri'”. Poi ha voluto ringraziare i medici: “Devo benedire almeno quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella, che ...

