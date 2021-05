Mara Venier, la sua confessione spezza il cuore: ‘A stento trattenevo le lacrime’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso di un’intervista la conduttrice ha raccontato un triste episodio che ha segnatoper sempre la sua vita. Non si arresta il grande successo di zia Mara Venier dopo la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso di un’intervista la conduttrice ha raccontato un triste episodio che ha segnatoper sempre la sua vita. Non si arresta il grande successo di ziadopo la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

chetempochefa : 'Sii gentile con uno straniero in difficoltà, un giorno quello straniero potresti essere tu.' Mara Venier e… - chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - sidevitacere : @TrashGioGio Non sapevo che Maurizio Costanzo, Elena Santarelli, Mara Venier, Ilary Blasi, Alessandra Amoroso, Ales… - wrongvmind : RT @anguriadorata: comunque secondo me ian in realtà è un vecchio sulla sessantina che guarda il segreto tutti i giorni con una crush per m… - SWEETVBLOOD : RT @anguriadorata: comunque secondo me ian in realtà è un vecchio sulla sessantina che guarda il segreto tutti i giorni con una crush per m… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Zia Mara è la madrina perfetta per la figlia di Eleonora Daniele: le prime foto insieme 'Mara vorresti essere la madrina al battesimo di Carlotta?'. Sono passati mesi da quella domanda che Eleonora Daniele rivolse a Mara Venier in diretta a Domenica In. Un invito che ovviamente zia Mara ha accettato e da allora tra le due conduttrici il rapporto è diventato ancora più stretto. Il 25 maggio 2020 è infatti nata ...

'Non l'ho mai detto a nessuno'. Mara Venier, la dolorosa confessione sul suo passato: 'Quando tornavo da scuola...' Una triste quanto coraggiosa confessione quella che Mara Venier ha rilasciato al magazine Nuovo. È qui che la zia ha scelto di parlare del suo rapporto con la mamma, non facendo mistero di non essere ancora riuscita a superare la sua morte avvenuta nel ...

Mara Venier: «Con mia mamma, malata di Alzheimer, comunicavo grazie alle canzoni» Corriere della Sera Mara Venier gioca con la figlia di Eleonora Daniele, pronte per il battesimo (Foto) Un battesimo atteso a lungo per Mara Venier ed Eleonora Daniele, ma il momento sta per arrivare e la piccola Carlotta riceverà il primo sacramento il 22 maggio. La rivista Oggi pubblica le foto delle ...

Mara Venier fa una confessione: “In passato sono stata bullizzata” Mara Venier svela: "Da ragazzina sono stata bullizzata perchè povera" Oggi Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine ...

vorresti essere la madrina al battesimo di Carlotta?'. Sono passati mesi da quella domanda che Eleonora Daniele rivolse ain diretta a Domenica In. Un invito che ovviamente ziaha accettato e da allora tra le due conduttrici il rapporto è diventato ancora più stretto. Il 25 maggio 2020 è infatti nata ...Una triste quanto coraggiosa confessione quella cheha rilasciato al magazine Nuovo. È qui che la zia ha scelto di parlare del suo rapporto con la mamma, non facendo mistero di non essere ancora riuscita a superare la sua morte avvenuta nel ...Un battesimo atteso a lungo per Mara Venier ed Eleonora Daniele, ma il momento sta per arrivare e la piccola Carlotta riceverà il primo sacramento il 22 maggio. La rivista Oggi pubblica le foto delle ...Mara Venier svela: "Da ragazzina sono stata bullizzata perchè povera" Oggi Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine ...