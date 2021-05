Lutto nel Casertano, Pasquale non ce l’ha fatta: muore a 38 anni (Di giovedì 13 maggio 2021) Tre mesi di dura lotta, poi il triste epilogo. Non ce l’ha fatta Pasquale Scaldarella, nota guardia giurata. L’uomo, 38 anni, risiedeva a Marcianise assieme alla sua famiglia. Le sue condizioni sembravano migliorare, ma l’ictus di febbraio non gli ha lasciato scampo. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Tre mesi di dura lotta, poi il triste epilogo. Non ceScaldarella, nota guardia giurata. L’uomo, 38, risiedeva a Marcianise assieme alla sua famiglia. Le sue condizioni sembravano migliorare, ma l’ictus di febbraio non gli ha lasciato scampo. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NewSicilia : Mondo della #cultura in lutto per la morte della professoressa Lucia Acerra, attiva anche nel volontariato: domani… - ilSaronno : Lutto nel calcio: il covid ha portato via Giorgio Caravatti. Provò a fare rinascere il Fbc Saronno - siracusaoggi : (Siracusa. Lutto nel mondo della cultura: addio a Lucia Acerra) - - positanonews : #Lutto #Sport Salerno, i funerali del giovane morto nel giorno della promozione della Salernitana - qn_carlino : Antonio Grasso morto: lutto nel mondo dell'etere. Fu editore di Radio Città -