Lautaro Martinez | l' agente fa tremare l' Inter | ' Rinnovo in stand - by Sul Real '

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez

... ma prima di dare per certa la conferma diall'Inter bisognerà attendere. A spiegarlo in un'intervista rilasciata a Gazzetta.it è Alejandro Camaño, agente della FootFeel che cura gli ...Sta girando sul web un altro video, più lungo, di oltre un minuto, che riprende passo passo la lite che è scoppiata ieri trae Antonio Conte dopo la sostituzione dell'argentino. Anche se il giocatore sembra si sia già scusato con il tecnico, non si placano le polemiche. Nel nuovo video si sentono - ..."Sono cose di campo e sul campo restano", le parole del vice di Conte a margine di quanto accaduto con Lautaro Martinez. Il battibecco tra tecnico e calciatore ha coinvolto anche il team manager, ...Nemmeno il tempo di godersi la festa scudetto che in casa Inter scoppia il caso legato a Lautaro Martinez. Non solo rinnovo.