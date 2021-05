La questione palestinese non appartiene al passato (Di giovedì 13 maggio 2021) Sul New York Times del 12 maggio, Thomas L. Friedman ha scritto che la lezione di quanto sta avvenendo in Medio Oriente è che “”, come per diversi anni ha creduto Israele o il Governo israeliano ha pensato che così credessero le nuove generazioni dei suoi cittadini. In effetti, da quando nel 1948 è stato creato e riconosciuto Israele si è aperta la questione palestinese. Sono stato in quella parte del mondo diverse volte, nell’arco di circa cinquanta anni, sia con la Banca mondiale sia come parte di una ricerca dell’Istituto Affari Internazionali e del Deutsches Orient Institut sia per l’analisi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle condizioni nei “territori occupati” sia per accompagnare una giovane orchestra italiana a Gerusalemme ed a Betlemme sia infine per turismo. Ho anche lavorato con l’agronomo che ha elaborato la metodica dei ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 maggio 2021) Sul New York Times del 12 maggio, Thomas L. Friedman ha scritto che la lezione di quanto sta avvenendo in Medio Oriente è che “”, come per diversi anni ha creduto Israele o il Governo israeliano ha pensato che così credessero le nuove generazioni dei suoi cittadini. In effetti, da quando nel 1948 è stato creato e riconosciuto Israele si è aperta la. Sono stato in quella parte del mondo diverse volte, nell’arco di circa cinquanta anni, sia con la Banca mondiale sia come parte di una ricerca dell’Istituto Affari Internazionali e del Deutsches Orient Institut sia per l’analisi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle condizioni nei “territori occupati” sia per accompagnare una giovane orchestra italiana a Gerusalemme ed a Betlemme sia infine per turismo. Ho anche lavorato con l’agronomo che ha elaborato la metodica dei ...

