Juventus, difficile la permanenza di Paratici: il nome del successore (Di giovedì 13 maggio 2021) La Juventus apporterà un profondo restyling al termine della stagione che non riguarderà soltanto la rosa dei calciatori. Anche in dirigenza potrebbero essere importanti cambiamenti. Secondo quanto riportato da "Repubblica", infatti, il contratto di Fabio Paratici in scadenza a giugno non dovrebbe essere rinnovato. Il dirigente non avrebbe convinto la proprietà dopo le manovre degli ultimi anni e sarebbe corteggiato dal Manchester United. Juventus: Paratici ai titoli di coda Il profilo che potrebbe raccogliere l'eredità dell'attuale responsabile CEO dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Quest'ultimo potrebbe lasciare il Napoli dopo alcune divergenze con il presidente Aurelio De Laurentiis. Un'altra opzione potrebbe essere la promozione di Federico Cherubini, da tempo nello staff della squadra di Agnelli.

