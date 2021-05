(Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro in unin provincia di Monza. È accaduto a Verano, nel primo pomeriggio: unresidente in città, 58 anni, stava lavorando in unin via Mario Preda, all'altezza del civico 7, e ha fatto una caduta di oltre tre metri sbattendo la testa. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza e sarebbe, stando a quanto riporta il sindacato, in pericolo di vita. "Ci risiamo, aumentano le ore lavorate e il rischio di trovarsi di fronte a incidenti aumenta", commenta con rammarico Giulio Fossati, segretario Cgil Monza e, intervenuto sul luogo dell'incidente insieme al sindacalista Fausto Longoni della Fillea Cgil di Monza e. "Ancora una volta una caduta dall'alto che dimostra che ...

Advertising

TV7Benevento : **Infortuni: muratore cade da impalcatura cantiere in Brianza, è grave**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Infortuni muratore

La Sicilia

Undi 58 anni residente in città stava lavorando in un cantiere in via Mario Preda, all'... un incidente simile aveva avviato la brutta serie dimortali del 2019 " ricorda Fossati ", ...Ha 20 anni, è la primogenita di Marco Oldrati, ildi 52 anni precipitato ieri mattina dal ... Il mondo sindacale è in fermento dopo l'aumento deglimortali in Lombardia. Con quello di ...Verano Brianza - Grave infortunio sul lavoro in un cantiere di Verano Brianza. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 maggio. Un muratore 58enne residente in città, al lavoro in un cantie ...Sono stazionarie le condizioni del muratore di 56 anni ferito in un cantiere edile di Castelfranco. L’uomo, ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Baggiovara, deve fare i conti con un trauma to ...