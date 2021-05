Hakkinen | “La fiducia è tutto in F1”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Intervistato da Speedweek.com, Mikaha parlato della lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il due volte campione del mondo, ha commentato anche l’ultimo gran premio di Formula Uno.: Hamilton è favorito? Il due volte campione del mondo Mika, ex pilota di McLaren e Lotus, ha parlato così del sette volte iridato Lewis Hamilton: “Laè un elemento centrale nello sport di squadra di Formula 1, e la vittoria di Lewis è avvenuta, perché si fidava ciecamente un’eccellente strategia di corsa della Mercedes. Quando la Mercedes ha chiamato il suo pilota ai box per una seconda sosta, molti spettatori potrebbero essersi chiesti se non fosse un errore. Dopo, Lewis ha dovuto recuperare 22 secondi dietro Max Verstappen. Ma gli strateghi della Mercedes avevano ...

Mika, che di battaglie strategiche ne ha vissute e ne ha vinte con Michael Schumacher, ritiene che la Mercedes sia nettamente superiore sotto questo profilo: ' Laè una parte ...... devo dire che non lo conosco bene, ma a pelle non mi ispira, non è il compagno che avrei ... ma Fernando non gli darà una chance ', ha conclusoIntervistato da Speedweek.com, Mika Hakkinen ha parlato della lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il titolo piloti di F1.Secondo Mika Häkkinen, Mercedes si troverebbe a un livello superiore rispetto a Red Bull. Non solo a livello strategico, ma in ogni campo.