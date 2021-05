Giovanni Paolo II: 40 anni fa l’attentato in Piazza San Pietro (Di giovedì 13 maggio 2021) “Una mano ha sparato, un’altra Mano ha deviato i proiettili”, disse poi Papa Giovanni Paolo II. Il racconto di quei momenti Giovanni Paolo II a bordo della papamobile saluta i fedeli accorsi in Piazza San Pietro prima dell’udienza generale, poi qualcuno spara e il Papa si accascia: “Continuo ancora a sentire il suo corpo come paralizzato e cadere tra le mie braccia. Da quel giorno so cosa abbia sentito l’Apostolo Giovanni sostenendo sulle sue braccia il corpo di Cristo tolto dalla croce”. Così il Cardinale Stanslaw Dziswiz, storico segretario di Wojtyla racconta quel 13 Maggio 1981, erano le 17.17 ed oggi sono passati esattamente 40 anni. La folla è sgomenta e per il Papa inizia la corsa ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) “Una mano ha sparato, un’altra Mano ha deviato i proiettili”, disse poi PapaII. Il racconto di quei momentiII a bordo della papamobile saluta i fedeli accorsi inSanprima dell’udienza generale, poi qualcuno spara e il Papa si accascia: “Continuo ancora a sentire il suo corpo come paralizzato e cadere tra le mie braccia. Da quel giorno so cosa abbia sentito l’Apostolosostenendo sulle sue braccia il corpo di Cristo tolto dalla croce”. Così il Cardinale Stanslaw Dziswiz, storico segretario di Wojtyla racconta quel 13 Maggio 1981, erano le 17.17 ed oggi sono passati esattamente 40. La folla è sgomenta e per il Papa inizia la corsa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 13 maggio 1981 l'attentato a papa Giovanni Paolo II mentre faceva il giro tra i fedeli a Piazza San Pietro prima… - Avvenire_Nei : #13maggio 40 anni fa l’attentato a #Wojtyla - Dziwis a ?@TV2000it? «Giovanni Paolo II in ambulanza aveva già perdon… - vaticannews_it : #12maggio #GiovanniPaoloII Quarant’anni fa il drammatico attentato al Papa in Piazza San Pietro. Un giorno entrato… - dario_dambrosio : RT @Avvenire_Nei: Memoria. Quarant'anni fa l'attentato a Wojtyla. Che mondo sarebbe stato senza di lui? - sarellanolc : RT @oss_romano: #13maggio #archivioOR #storia In tutto il mondo dopo l'attentato, ore di speranza e di preghiera per la salute del Santo P… -