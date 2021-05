"Fenomeno del c...". Lite durissima Conte-Lautaro (Di giovedì 13 maggio 2021) Antonio Conte ha sostituito Lautaro Martinez al 77' di Inter-Roma con l'argentino che non l'ha presa bene uscendo dal campo nervoso e calciando una bottiglietta. Il tecnico leccese lo gela Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Antonioha sostituitoMartinez al 77' di Inter-Roma con l'argentino che non l'ha presa bene uscendo dal campo nervoso e calciando una bottiglietta. Il tecnico leccese lo gela

Advertising

CarloCalenda : In 5 anni i residenti del Centro storico di Roma sono diminuiti del 35,8%; quelli di Trastevere del 43,1%. Le cause… - vdi_vendetta : @BottazziPepito Non c’è solo la partita fenomeno. Devi guardare il tutto...anche quello che succede all’interno del… - blackbloc1312 : RT @ilCallista: Ci sono squadre normali che vincono lo scudetto con 4 giornate di anticipo e regalano punti alle avversarie. Poi ci sono le… - _i_n_d_i_o_ : #Conte Mr Conte....i calci...I calci in faccia te le devi dare Lautaro... Hai capito. I calci te li dai tu... Hai… - Fabio777_ : RT @IMBili_: VIDAL - Gioca e non rompere il cazzo BROZOVIC - Vaffanculo e gioca semplice LAUTARO - Fenomeno del Cazzo. Il verbo del comand… -