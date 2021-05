"Draghi, resisti e rinvia". Fin dove si spinge Travaglio dalla Gruber: riaperture, l'ultima sparata su Salvini (Di giovedì 13 maggio 2021) “Mario Draghi aveva commesso un'imprudenza”. Come in ogni puntata di Otto e Mezzo che si rispetti in cui è ospite di Lilli Gruber, Marco Travaglio ha sparato a zero su Matteo Salvini e la Lega. La novità è però rappresentata dal giudizio positivo sul presidente del Consiglio, attaccato a più riprese dal direttore del Fatto Quotidiano. “Aveva ceduto alla Lega sulle riaperture del 26 aprile, adesso si è orientato su una saggia prudenza, resiste e rinvia la cabina di regia per evitare una nuova forzatura che sarebbe letale”, ha dichiarato Travaglio. Il quale parla di “effetti di quelle riaperture” che per ora nei dati non si vedono: l'unica certezza è che nell'ultimo mese i ricoveri in reparti Covid e terapie intensive sono dimezzati. “I morti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Marioaveva commesso un'imprudenza”. Come in ogni puntata di Otto e Mezzo che si rispetti in cui è ospite di Lilli, Marcoha sparato a zero su Matteoe la Lega. La novità è però rappresentata dal giudizio positivo sul presidente del Consiglio, attaccato a più riprese dal direttore del Fatto Quotidiano. “Aveva ceduto alla Lega sulledel 26 aprile, adesso si è orientato su una saggia prudenza, resiste ela cabina di regia per evitare una nuova forzatura che sarebbe letale”, ha dichiarato. Il quale parla di “effetti di quelle” che per ora nei dati non si vedono: l'unica certezza è che nell'ultimo mese i ricoveri in reparti Covid e terapie intensive sono dimezzati. “I morti ...

Otto e Mezzo, Marco Travaglio e le riaperture: "Draghi, resisti e rinvia", l'ultima sparata contro Salvini e la Lega Liberoquotidiano.it Coprifuoco, Draghi non cede. Cabina regia rinviata a lunedì Ieri tutti i partiti della maggioranza, tranne il partito del ministro della Salute Roberto Speranza, hanno chiesto la riunione entro venerdì ...

Qual è la vera strategia del governo Draghi sulle riaperture L'esecutivo sa che la zona gialla in tutto il paese porterà a un nuovo aumento dei contagi. Ma pensa di poter gestire la situazione grazie al piano di vaccinazione di massa. E a un ragionamento che pa ...

