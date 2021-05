DIRETTA Giro d’Italia LIVE | grande Giulio Ciccone! Scala la classifica con Caruso! 17° Nibali

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VIDEO SERRY TAMPONATO DA UN’AMMIRAGLIA! TUTTE LE CLASSIFICHE: MAGLIA CICLAMINO, AZZURRA E BIANCA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI 17.35 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, approfondimenti, video, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro! Un saluto sportivo. 17.33 Vincenzoci ha provato a rimanere con i migliori, poi è andato indifficoltà nell’ultimo km, chiudendo a 45? da Bernal. Gli manca il ritmo gara, potrebbe crescere molto da qui a Milano. 17.31 Benissimo anche Damiano Caruso, per il quale la top5 non è più un’utopia. Oggi ha rifilato 53? al ...

zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia LIVE: grande Ciccone! Scala la classifica con Caruso! 17° Nibali - #DIRETTA #d’Italia #LIVE:… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: classifica generale ribaltata! Valter leader l’Italia sogna con Ciccone! - #d’… - luca_my_yellow : @noemifelone @sere_aka @atypicalgl scusa mi ma non mi sembra il caso di parlare con un amica di ciò e dire che luca… - infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE, Sesta Tappa - bbbnzl30 : Si possono notare inoltre i pesanti fischi dei calciatori all'annuncio sul ring di Conte. Sintomo di uno spogliatoi… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

La settima tappa deld'Italia 2021 non è adatta agli uomini di classifica, ma pur essendo in ... Raisport Hd, canale 57 del digitale, indalle 11.45 con Villaggio di Partenza e Prima ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)d'Italia 2021/ Gino Mader ha vinto la 6tappa, piazzati Bernal e Martin CLASSIFICAD'ITALIA 2021: IL RITIRO DI LANDA Il ritiro di Mikel Landa è ...San Giacomo (Ascoli Piceno), 13 maggio 2021 – Due le tappe di media montagna affrontate fino a qui, quella di Sestola e quella di San Giacomo, e già c’è stata una prima scrematura in classifica genera ...Marino Bartoletti si confida con Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno e per la prima volta racconta in tv della sua lotta contro un tumore scoperto meno di un anno fa.