Denise Pipitone, Carabinieri minacciati e nuova ricostruzione: "L'hanno rapita e messa su una barca" (Di giovedì 13 maggio 2021) Non solo la lettera anonima arrivata all'avvocato di Piera Maggio, ma ieri sera a Chi L'Ha Visto è emersa una novità inquietante sul caso di Denise Pipitone. I Carabinieri di Mazara Del Vallo avrebbero ricevuto delle minacce. In particolare Francesco Lombardo, (maresciallo dei Carabinieri presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Marsala) ha raccontato un episodio accaduto ad un suo collaboratore. "C'è stato un momento che abbiamo pensato che fossimo vicini alla risoluzione di questa storia. Il 10 ottobre sul parabrezza della macchina del mio collaboratore è stato trovato un biglietto minatorio. In quel momento ho pensato che eravamo vicini perché stavamo dando fastidio a qualcuno. Il messaggio era molto diretto: 'Tonino non vi siete stancati di girare per Mazara del Vallo? Avete ...

