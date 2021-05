Chanel Cruise 2021 2022 | simbolismi | amicizia ed eleganza rock

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 maggio 2021) Virginie Viard lancia la collezione/22 e mette in scena una donna autentica e contemporanea. Una donna vestita della libertà del proprio essere, in perfetta sintonia con il pensiero di Madame Coco, per la quale, la libertà era il vestito più bello che si potesse indossare. Un richiamo alla modernità anni sessanta, ma anche al punk, per questa collezione che punta sul bianco brillante e sul nero profondo. La modernità del bianco e nero. T-shirt su minigonne con tante frange in pelle, perline e paillettes, indossate con calze a rete, abiti in tweed rifiniti con ampie trecce, completi borchiati e il tailleur bon ton abbinato alla T-shirt, ci consegnano una donna più che mai. Virginie Viard è stata il braccio destro di Karl Lagerfield ed è prima donna a guidare la Maison, dopo Madame. La ...