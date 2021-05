Caro Alessandro, adesso devi decidere se esserci oppure no (Di giovedì 13 maggio 2021) di Giuliano Checchi Alessandro, il M5S può essere solo fiero di annoverarti fra le sue fila. E non esiste attivista che non riconoscerebbe i tuoi indubbi meriti. Ma credo sia arrivato il momento che tu decida se sei dentro o sei fuori. Il M5S, tre anni fa, è diventato il primo partito, ed è salito al governo del paese. Non avendo la maggioranza assoluta da solo, ha dovuto per forza di cose barcamenarsi in alleanze, se voleva rispettare le promesse fatte e raggiungere gli obiettivi di cui parlava da anni. E’ stata dura, difficile, e il prezzo da pagare è stato molto alto. E non tutto è andato a buon fine, purtroppo. Ma è stato fatto il Decreto Dignità, la Spazzacorrotti e la Riforma Bonafede; il Reddito di Cittadinanza e la Quota 100; la cancellazione dei vitalizi e la diminuzione dei parlamentari; poi la Class Action e il Codice Rosso…e molto altro. Quelli che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) di Giuliano Checchi, il M5S può essere solo fiero di annoverarti fra le sue fila. E non esiste attivista che non riconoscerebbe i tuoi indubbi meriti. Ma credo sia arrivato il momento che tu decida se sei dentro o sei fuori. Il M5S, tre anni fa, è diventato il primo partito, ed è salito al governo del paese. Non avendo la maggioranza assoluta da solo, ha dovuto per forza di cose barcamenarsi in alleanze, se voleva rispettare le promesse fatte e raggiungere gli obiettivi di cui parlava da anni. E’ stata dura, difficile, e il prezzo da pagare è stato molto alto. E non tutto è andato a buon fine, purtroppo. Ma è stato fatto il Decreto Dignità, la Spazzacorrotti e la Riforma Bonafede; il Reddito di Cittadinanza e la Quota 100; la cancellazione dei vitalizi e la diminuzione dei parlamentari; poi la Class Action e il Codice Rosso…e molto altro. Quelli che non ...

Ultime Notizie dalla rete : Caro Alessandro Amici 20, Aka7even riceve una sorpresa inaspettata: "Il regalo più bello che mi potessero fare" (VIDEO) Dopo Alessandro Cavallo , anche Aka7even ha avuto la possibilità di rivedere un suo caro. Aka7even incontra la mamma ad Amici Nel daytime di Amici , andato in onda ieri mercoledì 12 maggio 2021, ...

Caro Alessandro, adesso devi decidere se esserci oppure no Il Fatto Quotidiano FOTO Festa della mamma bilingue Caro Beppe, quando ho visto il disegno di tuo figlio Antonio, ho pensato di mostrare il mio cimelio della Festa della mamma. Il grembiule dipinto da mio figlio Alessandro nel 1999 (classe 1990) con di ...

Giro d'Italia, De Marchi difende la maglia rosa Proprio sugli incidenti, la maglia rosa, a RaiSport, ha commentato: “Forse potevamo avere qualche protezione in più e si potevano evitare questi cambi così repentini di strada. Ancora sugli scudi anch ...

