Calciomercato Inter | addio Lautaro | Scambio più cash in Premier

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Inter, ingresso indolente per #Lautaro. #Conte lo richiama in panchina e gli urla: 'Porta rispetto e non fare il fenomeno de… - cmdotcom : Il battibecco con Conte, la tensione sul rinnovo e il #RealMadrid: ecco cosa sta succedendo tra l'#Inter e #Lautaro… - gilnar76 : #Juve Inter, «gita a Torino»: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - calciomercatoit : ?? #SerieA - Classifica senza VAR: #Juventus seconda, 'crollo' #Lazio - gilnar76 : Conferenza stampa Pirlo: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Vedi quando si aggiudicò lo scudetto contro l'di Ronaldo con Simoni in panchina . Oppure nel testa a testa col Milan con la rete annullata a Muntari . E che dire del 'bel' tricolore del 2018 ...Antonio Conte vs Lautaro Martinez/ Video "Fenomeno del c*zzo!": lite in- Roma LAUTARO MARTINEZ, FUTURO INCERTO. INTANTO CON CONTE... Emergono quindi due schieramenti differenti come sottolinea ...Il caso Lautaro agita l'Inter. L'argentino, entrato in campo a fine primo tempo nella sfida contro la Roma per l'infortunato Sanchez, non ha preso bene il cambi ...Parte del ricavato andrà alla Onlus Insuperabili, associazione che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità ...