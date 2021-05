Avanti un Altro, il litigio tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti (Di giovedì 13 maggio 2021) Avanti un Altro, nel programma in onda su Canale 5 c’è stato un dissapore tra i due colleghi, i due litigano e uno dei due lascia lo studio. Avanti un Altro, il litigio ironico tra Bonolis e Luca Laurenti (Screenshot)Nel programma televisivo in onda su Canale 5 c’è stato uno scontro tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella puntata andata in onda Mercoledì 12 Maggio il conduttore sembra aver fatto uno “sgarro” al suo amico e collega. Proprio mentre stavano facendo una domanda per una canzone, Paolo Bonolis ha cambiato l’ultima parola del tornello, scatenando l’ira del collega il quale lo ha subito corretto rimproverandolo. La replica di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021)un, nel programma in onda su Canale 5 c’è stato un dissapore tra i due colleghi, i due litigano e uno dei due lascia lo studio.un, ilironico tra(Screenshot)Nel programma televisivo in onda su Canale 5 c’è stato uno scontro tra, nella puntata andata in onda Mercoledì 12 Maggio il conduttore sembra aver fatto uno “sgarro” al suo amico e collega. Proprio mentre stavano facendo una domanda per una canzone,ha cambiato l’ultima parola del tornello, scatenando l’ira del collega il quale lo ha subito corretto rimproverandolo. La replica di ...

