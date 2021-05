Amici 20, ad un passo dalla finale: ecco la squadra Zerbi-Celentano (Di giovedì 13 maggio 2021) I FINALISTI DI Amici 20 DELLA squadra Zerbi-Celentano La puntata della finale di Amici 20, andrà in diretta sabato 15 maggio, in prima serata, su Canale 5. ecco chi sono i finalisti della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. LEGGI ANCHE Amici 20, QUANTO GUADAGNANO I CANTANTI GRAZIE AI LORO INEDITI? IL PERCORSO DI SANGIOVANNI Tra i cinque finalisti di questa ventesima edizione di Amici, è rientrato anche il cantante scelto da Rudy Zerbi, Sangiovanni, nome d’arte di Damian Giovanni Pietro. Nonostante qualche rimprovero da parte del suo coach, ha sempre avuto un percorso lineare ed è stato sin dall’inizio, uno dei preferiti del pubblico e non solo. Sangiovanni ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021) I FINALISTI DI20 DELLALa puntata delladi20, andrà in diretta sabato 15 maggio, in prima serata, su Canale 5.chi sono i finalisti delladi Rudye Alessandra. LEGGI ANCHE20, QUANTO GUADAGNANO I CANTANTI GRAZIE AI LORO INEDITI? IL PERCORSO DI SANGIOVANNI Tra i cinque finalisti di questa ventesima edizione di, è rientrato anche il cantante scelto da Rudy, Sangiovanni, nome d’arte di Damian Giovanni Pietro. Nonostante qualche rimprovero da parte del suo coach, ha sempre avuto un percorso lineare ed è stato sin dall’inizio, uno dei preferiti del pubblico e non solo. Sangiovanni ha ...

