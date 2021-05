5 serie che hanno avuto una seconda possibilità (Di giovedì 13 maggio 2021) Esiste un mondo più volatile e ondivago di quello dello spettacolo? Specialmente quando si parla di intrattenimento televisivo, ogni decisione non è mai del tutto definitiva. In particolare con le serie: progetti dati per certi che poi non vengono mai più realizzati e produzioni clamorosamente cancellate dopo essere messe in cantiere. Ma anche in quest’ultimo caso, mai dire mai: esistono titoli salvati in corner da altri network oppure successivamente rilanciati con remake o reboot. Qui qualche esempio eclatante: 1. Swamp Thing https://www.youtube.com/watch?v=uLSghgZxIHA Swamp Thing è uno dei personaggi mostruosi e affascinanti nati dai fumetti Dc Comics, ma, nonostante la sua popolarità sulla carta stampata, ha avuto una vita televisiva travagliata. Un primo adattamento è stato tentato dal canale Usa Network nel luglio del 1990: la produzione ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) Esiste un mondo più volatile e ondivago di quello dello spettacolo? Specialmente quando si parla di intrattenimento televisivo, ogni decisione non è mai del tutto definitiva. In particolare con le: progetti dati per certi che poi non vengono mai più realizzati e produzioni clamorosamente cancellate dopo essere messe in cantiere. Ma anche in quest’ultimo caso, mai dire mai: esistono titoli salvati in corner da altri network oppure successivamente rilanciati con remake o reboot. Qui qualche esempio eclatante: 1. Swamp Thing https://www.youtube.com/watch?v=uLSghgZxIHA Swamp Thing è uno dei personaggi mostruosi e affascinanti nati dai fumetti Dc Comics, ma, nonostante la sua popolarità sulla carta stampata, hauna vita televisiva travagliata. Un primo adattamento è stato tentato dal canale Usa Network nel luglio del 1990: la produzione ...

