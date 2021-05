Ufficiale: Ajax, Stekelenburg rinnova fino al 2022 (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Ajax, tramite il proprio sito Ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Maarten Stekelenburg. L’accordo dell’ex portiere della Roma con il club di Amsterdam era in scadenza il 30 giugno, con nuovo contratto che è stato prolungato di un anno, fino al 30 giugno del 2022. Foto: Twitter Ajax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’, tramite il proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Maarten. L’accordo dell’ex portiere della Roma con il club di Amsterdam era in scadenza il 30 giugno, con nuovo contratto che è stato prolungato di un anno,al 30 giugno del. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

