Torino-Milan, i convocati di Pioli: out Ibrahimovic e Tonali (Di mercoledì 12 maggio 2021) I convocati di Stefano Pioli per la sfida Torino-Milan, in programma alle ore 20.45 di mercoledì 12 maggio e valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati, in cui non figurano Tonali e Ibrahimovic. Fuori anche lo squalificato Saelemakers. Di seguito la lista dei convocati di Pioli. COME VEDERE IL MATCH I convocati DI Pioli PER Torino-Milan Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tatarusanu;Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori;Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite;Attaccanti: Leao, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Idi Stefanoper la sfida, in programma alle ore 20.45 di mercoledì 12 maggio e valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero ha diramato la lista dei 23 giocatori, in cui non figurano. Fuori anche lo squalificato Saelemakers. Di seguito la lista deidi. COME VEDERE IL MATCH IDIPERPortieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tatarusanu;Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori;Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite;Attaccanti: Leao, ...

