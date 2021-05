Porsche Macan, la versione 100% elettrica inizia i test stradali (Di mercoledì 12 maggio 2021) I prototipi della nuova Porsche Macan 100% elettrica sono pronti ai collaudi su strada pubblica, che precederanno la commercializzazione del Suv compatto a batteria, attesa per il 2023. Alla fine dei test, si stima che la Macan elettrica avrà percorso circa tre milioni di chilometri nelle varie prove, svolte in tutto il mondo e nelle più svariate condizioni climatiche. II primi primi test si sono già svolti sul circuito di prova del centro di sviluppo Porsche di Weissach (Germania). Molti dei suddetti chilometri sono già stati percorsi all’interno di uno spazio virtuale. “I test in modalità digitale non solo permettono di risparmiare tempo e costi, ma anche di preservare le risorse, migliorando così la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) I prototipi della nuovasono pronti ai collaudi su strada pubblica, che precederanno la commercializzazione del Suv compatto a batteria, attesa per il 2023. Alla fine dei, si stima che laavrà percorso circa tre milioni di chilometri nelle varie prove, svolte in tutto il mondo e nelle più svariate condizioni climatiche. II primi primisi sono già svolti sul circuito di prova del centro di sviluppodi Weissach (Germania). Molti dei suddetti chilometri sono già stati percorsi all’interno di uno spazio virtuale. “Iin modalità digitale non solo permettono di risparmiare tempo e costi, ma anche di preservare le risorse, migliorando così la ...

fattiamotore : Porsche Macan, la versione 100% elettrica inizia i test stradali - ddpdj : RT @Motor1_Italia: Gli ultimi prototipi della #PorscheMacan elettrica scendono in strada per le fasi finali di messa a punto. Il #SUV ad em… - infoiteconomia : Porsche Macan: iniziano i test su strada della versione 100% elettrica - avespartacus : RT @Motor1_Italia: Gli ultimi prototipi della #PorscheMacan elettrica scendono in strada per le fasi finali di messa a punto. Il #SUV ad em… - infoiteconomia : Porsche continua il processo di elettrificazione: svelato Macan EV -