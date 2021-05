Paltrinieri, trionfo europeo nella 5 km: 'È incredibile' (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'oro da caimano. Da fondista. Se aveva un desiderio in cima ai suoi pensieri, Gregorio Paltrinieri lo ha subito esaudito trionfando nei 5 km agli Europei di Budapest, in una location inedita che ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'oro da caimano. Da fondista. Se aveva un desiderio in cima ai suoi pensieri, Gregoriolo ha subito esaudito trionfando nei 5 km agli Europei di Budapest, in una location inedita che ...

