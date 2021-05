Minivan con sei operai finisce in una scarpata nell' Aretino | alcuni feriti gravi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Unè uscito fuori strada finendo in unanei pressi di Rofelle, nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. A bordo, secondo le prime informazioni, sei. Sul posto intervenuti sanitari, inviati anche dall’Emilia Romagna, vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso. Una persona è stata già estratta e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Arezzo.dei, si spiega dal 118, hanno riportato traumi

BADIA TEDALDA - Un minivan è precipitato in un dirupo in loc. Rofelle , nel comune di Badia Tedalda. E' successo questa ... Uno è stato appena estratto e lo stanno conducendo con Pegaso al San Donato. ... Paura per 6 persone che questa mattina viaggiavano a bordo di un minivan che all'altezza di Cà Raffaello tra le province di Rimini e Arezzo, ha perso il controllo finendo nel greto del fiume. Tra i so ...