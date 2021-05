Mauritania, una letteratura da esplorare (Di giovedì 13 maggio 2021) Si parla molto, e giustamente, della necessità di un panorama editoriale più diverso, più inclusivo, che si apra a voci letterarie finora lasciate in ombra. Meno si dice, però, sui percorsi necessari per raggiungere questo obiettivo, magari in tempi lunghi, che vadano oltre le parole d’ordine del momento. Per esempio, del declino nell’insegnamento della geografia, materia fondamentale per capire com’è fatto il mondo «là fuori» e tuttavia considerata quasi ovunque secondaria, sembrano preoccuparsi in pochi. Fra loro Iain Freeland, responsabile … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 13 maggio 2021) Si parla molto, e giustamente, della necessità di un panorama editoriale più diverso, più inclusivo, che si apra a voci letterarie finora lasciate in ombra. Meno si dice, però, sui percorsi necessari per raggiungere questo obiettivo, magari in tempi lunghi, che vadano oltre le parole d’ordine del momento. Per esempio, del declino nell’insegnamento della geografia, materia fondamentale per capire com’è fatto il mondo «là fuori» e tuttavia considerata quasi ovunque secondaria, sembrano preoccuparsi in pochi. Fra loro Iain Freeland, responsabile … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Isalovesrock : RT @coopi: In #Mauritania???? abbiamo dotato la più antica Cooperativa femminile di concia tradizionale di un centro per produrre una nuova g… - AivilSand : La Mauritania è una teocrazia e le teocrazie non sottoscrivono la dichiarazione dei diritti umani - AntonellaT10 : RT @coopi: In #Mauritania???? abbiamo dotato la più antica Cooperativa femminile di concia tradizionale di un centro per produrre una nuova g… - coopi : In #Mauritania???? abbiamo dotato la più antica Cooperativa femminile di concia tradizionale di un centro per produrr… -