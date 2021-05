Locatelli esce allo scoperto | «Mi piacerebbe giocare nel PSG»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il centrocampista del Sassuolo Manuelha espresso la sua ammirazione per il PSG Intervistato da L’Equipe Manuelha aperto piuttosto esplicitamente a un suo trasferimento al PSG: «Vedere Verratti, Florenzi e Kean farsi valere al Psg fa venire voglia di andarci anche a me. Se migiocarci? Certamente. Il Psg è un club di fama mondiale e io sono aperto ad un’esperienza all’estero oltre che in Italia. Miavere quel tipo di opportunità in un top club e in una grande città». Come noto il centrocampista del Sassuolo è seguito da diverse sessioni di mercato dalla Juventus. Ma recentemente è stato accostato anche a Manchester City e Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

