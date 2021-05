Lo scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli con la complicità de Le Iene (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lo scherzo a Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono attualmente tra le coppie più amate del piccolo schermo. I Prelemi si sono conosciuto al Grande Fratello Vip e, da qualche mese, sono ufficialmente fidanzati e convivono (seppur a distanza) tra Roma e Milano. Questa distanza ha permesso all’infuencer italo-persiana di organizzare uno scherzo, L'articolo provIene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Losono attualmente tra le coppie più amate del piccolo schermo. I Prelemi si sono conosciuto al Grande Fratello Vip e, da qualche mese, sono ufficialmente fidanzati e convivono (seppur a distanza) tra Roma e Milano. Questa distanza ha permesso all’infuencer italo-persiana di organizzare uno, L'articolo provda Novella 2000.

Advertising

redazioneiene : “Sei disposto a dimostrare che ami solo me e che vuoi sposarmi?”. @NicDeDevitiis e @GiuliaSalemi93 hanno messo alla… - redazioneiene : Cari #Prelemi, intanto che aspettiamo lo scherzo di @GiuliaSalemi93 a @pierpaolopretel vi riproponiamo quella volta… - redazioneiene : “Ragazzi, ho lasciato Pierpaolo. Ho dovuto”. Ecco tutta la verità dietro questo annuncio di @GiuliaSalemi93 .… - piccolaprelemi : RT @nah96nah: Devo confessare che ieri avevo preso lo scherzo superficialmente, mi sono divertita e stop. Ma riguardandolo oggi bene credo… - MenchettiPaola : RT @__sondaggi: Quanti like per lo scherzo Di Giulia a Pierpaolo????? (Il sondaggio e tra lo scherzo #prelemi è quello #Zengavo) https://t.co… -