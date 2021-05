Laura Pausini, ancora una delusione cocente per la cantante (Di mercoledì 12 maggio 2021) Laura Pausini ha dovuto incassare una nuova delusione alle premiazioni dei David di Donatello. Ecco chi le ha “sottratto” la statuetta. Laura Pausini (Getty Images)Doveva essere un 2021 denso di soddisfazioni professionali per la cantautrice e interprete forse più amata d’Italia, Laura Pausini. La cantante italiana più conosciuta all’estero si è superata con il brano “Io Sì”, colonna sonora del film La vita davanti a sé (The Life Ahead). Dopo il successo commerciale in tutto il mondo, è arrivata la candidatura agli Oscar e ai David di Donatello per la miglior canzone (la volta per un testo in italiano della storia della premiazione hollywoodiana). I premi nazionali e internazionali sarebbero stati il coronamento definitivo di una ... Leggi su chenews (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha dovuto incassare una nuovaalle premiazioni dei David di Donatello. Ecco chi le ha “sottratto” la statuetta.(Getty Images)Doveva essere un 2021 denso di soddisfazioni professionali per la cantautrice e interprete forse più amata d’Italia,. Laitaliana più conosciuta all’estero si è superata con il brano “Io Sì”, colonna sonora del film La vita davanti a sé (The Life Ahead). Dopo il successo commerciale in tutto il mondo, è arrivata la candidatura agli Oscar e ai David di Donatello per la miglior canzone (la volta per un testo in italiano della storia della premiazione hollywoodiana). I premi nazionali e internazionali sarebbero stati il coronamento definitivo di una ...

NetflixIT : Sempre noi quando Laura Pausini canta IO SÌ ai #David2021: - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - Corriere : David di Donatello 2021, Laura Pausini apre la serata cantando «Io Sì» - Il racconto in diretta - 95_addicted : RT @lavocedellapau: Che Laura Pausini fosse una diva in stile americano come Mariah o Whitney lo sapevamo. Troppo “oltreoceano” per l’Itali… - JOYCEDlVlSlON : +++ ULTIM'ORA +++ Laura Pausini vince finalmente l'Oscar, nella categoria 'Miglior rosicatura originale' -