La caduta di Dombrowski e Landa. Mikel in ambulanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Negli ultimi chilometri della quinta tappa del Giro la maglia azzurra Dombrowski e il capitano della Bahrain Victorious Mikel Landa finiscono a terra. Lo spagnolo è costretto al ritiro

tomaso_palli : Una volta enorme di Caleb #Ewan su #Nizzolo e #Viviani. Ma la caduta a circa -4Km lascia interdetti: il #Giro perde… - andreapezzoni87 : Bruttisima caduta per Landa! Il basco è stato portato via in ambulanza. Nell'occasione a terra anche Dombrowski. #Giro - VerhelstBr : RT @MichGPS: #giro caduta per Dombrowski ha preso quello che ha segnalato lo sparti traffico. A terra @MikelLandaMeana - MichGPS : #giro caduta per Dombrowski ha preso quello che ha segnalato lo sparti traffico. A terra @MikelLandaMeana -