Israele e Gaza | è guerra | razzi all' alba sull' aeroporto di Tel Aviv

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gaza

Continua lo scontro trae la Striscia di. Almeno 250 i razzi lanciati dall'enclave palestinese verso lo Stato ebraico, che hanno raggiunto Ashdod e Ashkelon, dove sono morte due donne. ...Il 'vulcano' in terra d'si è risvegliato e la 'eruzione' che ha generato è di una violenza inattesa, come non la vivevano da anni i suoi protagonisti. I razzi palestinesi lanciati dae ...Gerusalemme, 12 mag 06:21 - (Agenzia Nova) - È aumentato ad almeno 35 morti, tra cui 12 bambini, e 233 feriti il bilancio complessivo dei raid effettuati negli ultimi due giorni da Israele sulla ...Israele si è risvegliata all'alba con le sirene che risuonano con insistenza a Tel Aviv e dintorni per la raffica di razzi di Hamas diretti verso l'aeroporto. In una ...