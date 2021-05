Internazionali d’Italia, Jannik Sinner fa tremare Rafael Nadal ed esce con qualche rimpianto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Jannik Sinner non riesce a scalare la montagna Rafa Nadal, ma deve cedere le armi soltanto dopo una partita di gran livello. Il mancino di Manacor si impone per 7-6 6-4 in due ore e dieci di battaglia nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, dove il numero 18 del mondo conferma ancora una volta di essere un giocatore a cui non manca molto per poter essere una minaccia costante per ogni avversario. Nei momenti decisivi però si è sentita la caratura del grande campione, che ha fatto la differenza quando contava, mentre il ragazzo di Sesto Pusteria ha pagato al contempo un po’ di inesperienza, che si forma soltanto giocando partite del genere con questi avversari. L’inizio è tutto di marca altoatesina, nel bene e nel male. Jannik spinge molto con il rovescio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)non ria scalare la montagna Rafa, ma deve cedere le armi soltanto dopo una partita di gran livello. Il mancino di Manacor si impone per 7-6 6-4 in due ore e dieci di battaglia nel secondo turno degli, dove il numero 18 del mondo conferma ancora una volta di essere un giocatore a cui non manca molto per poter essere una minaccia costante per ogni avversario. Nei momenti decisivi però si è sentita la caratura del grande campione, che ha fatto la differenza quando contava, mentre il ragazzo di Sesto Pusteria ha pagato al contempo un po’ di inesperienza, che si forma soltanto giocando partite del genere con questi avversari. L’inizio è tutto di marca altoatesina, nel bene e nel male.spinge molto con il rovescio ...

