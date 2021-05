Incidenti sul lavoro, un operaio muore nell'Avellinese (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ennesima tragedia sul lavoro: in provincia di Avellino un operaio è morto schiacciato da un pesante macchinario che stava montando all'interno di un forno. L'incidente è accaduto a Guardia dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ennesima tragedia sul: in provincia di Avellino unè morto schiacciato da un pesante macchinario che stava montando all'interno di un forno. L'incidente è accaduto a Guardia dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul Incidenti sul lavoro, un operaio muore nell'Avellinese L'incidente è accaduto a Guardia dei Lombardi: l'uomo, un 34enne di nazionalità romena, dipendente della ditta in cui era stato acquistato il macchinario, è morto sul colpo. Indagano i carabinieri.

