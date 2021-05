In Afghanistan tra i talebani irriducibili | «Solo senza stranieri e con la nostra idea di Islam qui potrà tornare la pace»

Advertising

CarloCostelli : RT @EzioSavasta: #Afghanistan: difensori dei #dirittiumani sotto attacco. Negli ultimi 8 mesi uccisi 17 attivisti tra cui 9 #giornalisti.… - mariobianchi18 : Il #21maggio 1921 nasceva #AndrejSacharov. Tra i maggiori artefici della bomba termonucleare sovietica ma concepita… - Calipso692 : RT @EzioSavasta: #Afghanistan: difensori dei #dirittiumani sotto attacco. Negli ultimi 8 mesi uccisi 17 attivisti tra cui 9 #giornalisti.… - pierbaroni : RT @EzioSavasta: #Afghanistan: difensori dei #dirittiumani sotto attacco. Negli ultimi 8 mesi uccisi 17 attivisti tra cui 9 #giornalisti.… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: ???? Chi ha tentato di liberare per davvero l'#Afghanistan dal terrore islamista? La Rivolta del Campo #Badaber. #TheFortr… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan tra

L'Espresso

i dodici film della sezione, cinque sono opere prime e quattro sono attesissimi titoli che ... Si passa poi dall'all'Europa con Flee che racconta la storia indimenticabile di un viaggio ......delle misure punitive è stata probabilmente studiata per farla coincidere con il summitil ... come l'accordo sul nucleare iraniano o il ritiro dall'. In una prospettiva più ampia, le ...Se il cosiddetto Occidente continuerà imperterrito nella propria, costante, estenuante, ripugnante politica di doppio-pesismo, di cui, per restare sul pezzo, dà buona misura quel che sta succedendo a ...AGI - La crisi migratoria scoppiata tra la Spagna e il Marocco, dopo gli 8 mila arrivi record in un giorno nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, mette nuovamente l'Europa di fronte alla sfid ...