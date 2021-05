(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una bruttasi affida al suo uomo simbolo, Ciro, per battere 1 - 0 all'il già retrocesso. Biancocelesti staccati di 6 punti dal Napoli con una partita in meno: la ...

Advertising

SerieA : Si sblocca allo scadere all'Olimpico: firma #Immobile ?? #LazioParma 1-0 #SerieATIM #WeAreCalcio - yamanky_ : RT @SerieA: Si sblocca allo scadere all'Olimpico: firma #Immobile ?? #LazioParma 1-0 #SerieATIM #WeAreCalcio - sportli26181512 : Immobile all'ultimo secondo: Parma beffato, alla Lazio resta il sogno Champions: Immobile all'ultimo secondo: Parma… - EMIGOAL : RT @CucchiRiccardo: Ciro #Immobile fa il 'Caicedo' e la #Lazio passa all'ultimo secondo. Vittoria sofferta anche per merito del #Parma. #La… - albcaf : RT @CucchiRiccardo: Ciro #Immobile fa il 'Caicedo' e la #Lazio passa all'ultimo secondo. Vittoria sofferta anche per merito del #Parma. #La… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile all

Una brutta Lazio si affida al suo uomo simbolo, Ciro, per battere 1 - 0'ultimo secondo il già retrocesso Parma. Biancocelesti staccati di 6 punti dal Napoli con una partita in meno: la Champions resta lontana, ma matematicamente possibile. ...... Strakosha; Patric (79' Caicedo), Acerbi, Radu (57' Luiz Felipe); Lazzari, Parolo (73' Akpa Akpro), Cataldi (57' Escalante), Luis Alberto, Fares;, Muriqi (57' Correa)..: Inzaghi. Parma (...Lazio-Parma 1-0 Marcatori: 50' st Immobile S.S. LAZIO: Strakosha, Patric (34' st Caicedo), L. Alberto, Parolo (cap.) (28' st Akpa Akpro), Immobile, ...Sprint che arriva all’ultimo secondo della seconda frazione di gioco. Immobile segna al quinto di recupero del 90'. Un rimpallo in area favorisce il giocatore napoletano che non rinuncia ...