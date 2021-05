Il Paradiso delle Signore 6, possibile ritorno di Antonio e Tina Amato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arrivano delle piccole ma significative anticipazioni riguardanti l'attesissima sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Attualmente le riprese sono ferme e gli attori si stanno godendo la meritata pausa, ma a breve si tornerà a girare il seguito di questa daily soap di gran successo. In attesa di scoprire che cosa riserverà il destino ai protagonisti del grande magazzino di Milano, Emanuel Caserio ha rilasciato qualche spoiler che sicuramente piacerà ai fan e che riguarderà la sesta stagione. A quanto pare sono previsti dei ritorni nella famiglia Amato, quello di Tina e di Antonio Amato. Spoiler Il Paradiso delle Signore 6: previsti dei rientri nella famiglia Amato Alcuni giorni ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arrivanopiccole ma significative anticipazioni riguardanti l'attesissima sesta stagione de Il. Attualmente le riprese sono ferme e gli attori si stanno godendo la meritata pausa, ma a breve si tornerà a girare il seguito di questa daily soap di gran successo. In attesa di scoprire che cosa riserverà il destino ai protagonisti del grande magazzino di Milano, Emanuel Caserio ha rilasciato qualche spoiler che sicuramente piacerà ai fan e che riguarderà la sesta stagione. A quanto pare sono previsti dei ritorni nella famiglia, quello die di. Spoiler Il6: previsti dei rientri nella famigliaAlcuni giorni ...

