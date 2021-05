HTC Vive Pro 2 e HTC Focus 3 annunciati | prezzo | data di uscita e dettagli dei nuovi visori VR

(Di mercoledì 12 maggio 2021) HTCsta puntando sulla realtà virtuale di livello professionale con iPro 2 e3.Pro 2 è un sequel diretto diPro del 2018, mentrel3 è il successore dell'headsetPlus. Entrambi i dispositivi offrono display 5K (dando a ciascun occhio 2.5K) e un ampio campo visivo di 120 gradi (rispetto ai 110 gradi degli ultimi modelli). Sfortunatamente, dovrete pagare molto per tutta questa tecnologia. IlPro 2 costa $ 749 da solo e avrete bisogno di $ 1,399 per le stazioni base SteamVR e dei controller3 è ancora più costoso e arriva a $ 1.300, ben $ 1.000 in più rispetto a Oculus Quest Leggi altro...

Ad oggi sono disponibili diversi visori, ma di recente è stato annunciato l'HTC Vive Pro 2, una nuova versione evoluta del noto visore per realtà virtuale che ha riscosso un più che ottimo successo. La taiwanese, che ha praticamente inaugurato il settore della realtà virtuale nel 2016, ha colto l'occasione per presentare due nuovi visori VR, rappresentati dal Vive Pro 2 e dal Vive Focus 3.