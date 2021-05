Guerrilla Collective 2 | data e orario del nuovo evento che mostrerà oltre 80 giochi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ecco lae l’ora di2, ildedicato al mondo videoludico che arriverà in periodo E3 2021.. In periodo E3 2021 avremo modo di vedere molteplici show dedicati al mondo dei video. Ora, è confermato che uno di questi sarà2. Lo show digitale segue il successo dell’dello scorso anno e ci porterà nuovi annunci, presentazioni e tante novità dagli studios di tutto il mondo. Ecco lae l’ora dei due eventi.2 andrà in onda in due date: 5 giugno 2021: 17:00 –Show Case e … NotizieRead More L'articolo ...