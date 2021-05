Ginnastica artistica, Serie A 2021: come funziona la Final Six? Si assegnano gli scudetti: il regolamento. Novità scontri diretti! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si adotta un format speciale per l’assegnazione degli scudetti di Ginnastica artistica. Per il secondo anno consecutivo, infatti, si disputa la Final Six della Serie A: il massimo campionato italiano a squadre termina con un atto conclusivo riservato alle migliori sei squadre della regular season (tre tappe andate in scena col tradizionale regolamento). Il meccanismo di gara, però, sarà decisamente innovativo e porterà più freschezza alla Polvere di Magnesio, rendendo il prodotto anche un po’ più televisivo e godibile anche a chi non è un assiduo spettatore degli eventi relativi a questo sport. come funzionerà la Final Six che andrà in scena nel weekend del 15-16 maggio al PalaVesuvio di Napoli? Quale sarà il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si adotta un format speciale per l’assegnazione deglidi. Per il secondo anno consecutivo, infatti, si disputa ladellaA: il massimo campionato italiano a squadre termina con un atto conclusivo riservato alle migliori sei squadre della regular season (tre tappe andate in scena col tradizionale). Il meccanismo di gara, però, sarà decisamente innovativo e porterà più freschezza alla Polvere di Magnesio, rendendo il prodotto anche un po’ più televisivo e godibile anche a chi non è un assiduo spettatore degli eventi relativi a questo sport.funzionerà lache andrà in scena nel weekend del 15-16 maggio al PalaVesuvio di Napoli? Quale sarà il ...

