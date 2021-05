Gerusalemme | la tempesta perfetta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Al momento in cui scrivo, oltre 850 razzi lanciati da Gaza si sono abbattuti su Israele da lunedì, uno ogni 3 minuti secondo i calcoli dell’IDF (le forze armate israeliane), principalmente sui centri adiacenti alla Striscia e in particolare su Ashkelon, ma arrivando a colpire le periferie die Tel Aviv. Praticamente l’intero paese è sotto tiro, scuole e uffici sono stati chiusi, e nel Sud solo le imprese dotate di rifugi autonomi continuano a funzionare. Ingenti i danni, decine di feriti, cinque morti. Lo Stato ebraico ha risposto con centinaia di operazioni aeree contro obbiettivi di Hamas e dello Jjhad islamico, ed eseguendo omicidi mirati di comandanti dell’ala militare di quest’ultima organizzazione. Circa 35 i morti, di cui 9 bambini, e oltre 850 feriti, tra cui quasi la metà civili. Netanyahu ha annunciato che intende procedere con determinazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme tempesta

... ma anche della Ue e degli stessi Usa , che con una presa di posizione insolitamente dura hanno affermato l'esigenza di non alterare ulteriormente lo status quo a Est con nuovi ...